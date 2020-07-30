Власти Афганистана освободили 4,6 тысячи пленных талибов*

Власти Афганистана освободили из тюрем 4600 из 5 тыс. пленных талибов (организация запрещена в России). Об этом сообщает телеканал 1 TV News со ссылкой на заявление второго вице-президента Афганистана Мохаммада Сарвара Даниша.

По данным телеканала, радикальное движение «Талибан» в ответ намерено выпустить на свободу 1002 афганских заключенных до вечера 30 июля, освободив еще 79 человек.

Отмечается, что талибы требуют от властей Афганистана освободить 5 тыс. пленных на основе соглашения с США, при этом они настаивают на том, чтобы это произошло в ближайшее время с целью «проложить путь к началу внутриафганских переговоров».

В конце февраля текущего года США и радикальное афганское движение «Талибан» подписали соглашение о мире впервые более чем за 18 лет войны.

Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан спустя 14 месяцев после заключения сделки. В настоящее время солдаты НАТО покинули уже пять баз, располагающихся на афганской территории.

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