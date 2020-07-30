В ВС Украины выявили 20 новых случаев коронавируса

В Вооруженных силах Украины выявили 20 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил пресс-центр командования медицинских сил ВСУ на странице в Facebook.

Из новых заболевших в учреждениях здравоохранения пребывают шесть человек, остальные — на домашнем лечении.

Отмечается, что в настоящее время коронавирусом болеют 159 человек. На изоляции состоят 580 пациентов.

При этом 612 уже вылечились.

За время пандемии в ВСУ от инфекции скончались пять человек.

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