В ВС Украины выявили 20 новых случаев коронавируса
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В Вооруженных силах Украины выявили 20 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил пресс-центр командования медицинских сил ВСУ на странице в Facebook.
Из новых заболевших в учреждениях здравоохранения пребывают шесть человек, остальные — на домашнем лечении.
Отмечается, что в настоящее время коронавирусом болеют 159 человек. На изоляции состоят 580 пациентов.
При этом 612 уже вылечились.
За время пандемии в ВСУ от инфекции скончались пять человек.
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