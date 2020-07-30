Сенатор рассказал, как Россия ответит на перемещение армии США

Россия нацелит свои системы на новые места дислокации американских войск, заявил РИА «Новости» член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.

По словам сенатора, перемещение военного контингента США, это удобный предлог «подвинуть» ракеты ближе к России. «Ответ будет очевидным — сменим цели и поставим под удар новые зоны дислокации американских войск» — заключил Морозов.

Как сообщалось, США частично выводят свой военный контингент из Германии. Около 12 тыс. военнослужащих будут либо отправлены домой, либо поедут в Бельгию и Италию. Как отметили в Пентагоне, это необходимо для сдерживания России и поддержки союзников по НАТО. Преследуя эту же цель, американцы отправят своих военных поближе к Черному морю.

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