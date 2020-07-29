Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины

Российский танк Т-72БЗ, переплывший реку глубиной в пять метров, шокировал журналистов аргентинской газеты Clarin.

Материал газеты повещен видеозаписи российских учений, в ходе которых экипажи танков отрабатывали навыки подводного вождения.

«Удивительно, как боевому танку удается полностью исчезнуть под водой, а затем появиться на противоположном берегу и продолжить выполнять свою миссию», — отмечается в материале.

Автор публикации называет видеозапись и фотографии с места учений «шокирующими», а сам российский танк описывает как «беспрецедентное смертельное оружие».

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