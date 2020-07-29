На Украине назвали катастрофой автоматизацию российского «Панциря»
Автоматизация российских зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» может привести к катастрофическим последствиям. Об этом пишет украинское агентство Defense Express.
«Панцири» получили автоматизированную систему управления, которая позволяет увеличить их быстродействие и защищаться от массовых ударов любыми воздушными средствами поражения.
При этом на ЗРПК установили новое программное обеспечение, которое имеет «признаки искусственного интеллекта» и позволяет исключить оператора из системы управления комплекса.
Как отмечает агентство, полная автоматизация «Панцирей» может привести к «катастрофическим последствиям», а именно к гибели гражданского населения.
Defense Express считает, что подобная система была установлена на иранском ЗРК «Тор» российского производства, который в текущем году сбил украинский самолет Boeing 737-800.
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