На Украине назвали катастрофой автоматизацию российского «Панциря»

Автоматизация российских зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» может привести к катастрофическим последствиям. Об этом пишет украинское агентство Defense Express.

«Панцири» получили автоматизированную систему управления, которая позволяет увеличить их быстродействие и защищаться от массовых ударов любыми воздушными средствами поражения.

При этом на ЗРПК установили новое программное обеспечение, которое имеет «признаки искусственного интеллекта» и позволяет исключить оператора из системы управления комплекса.

Как отмечает агентство, полная автоматизация «Панцирей» может привести к «катастрофическим последствиям», а именно к гибели гражданского населения.

Defense Express считает, что подобная система была установлена на иранском ЗРК «Тор» российского производства, который в текущем году сбил украинский самолет Boeing 737-800.

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