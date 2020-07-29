Турция заявила о готовности «устранить обеспокоенность» США из-за C-400

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара готова «устранить обеспокоенность» США из-за несовместимости российских ЗРС С-400 и американских истребителей F-35. Запись его выступления опубликована на странице ведомства в Twitter.

«Мы готовы с технической точки зрения устранить обеспокоенность Соединенных Штатов по вопросу несовместимости С-400 и F-35», — сказал Акар.

Как отметил министр, Турция продолжала производить ключевые компоненты для F-35, несмотря на пандемию и исключение ее из числа стран - участников проекта по их созданию.

Акар подчеркнул, что Анкара является не клиентом в программе по производству F-35, а партнером.

Вашингтон исключил Турцию из американской программы производства истребителей в прошлом году из-за того, что Анкара закупила в России зенитно-ракетные системы.

С-400 «Триумф» — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, которая может уничтожать все современные средства воздушно-космического нападения, включая гиперзвуковые.

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