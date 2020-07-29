WSJ: США перебросят военных из Германии в Бельгию и Италию

Пентагон объявит о выводе из Германии американских военных, часть войск будет переведена в Бельгию и Италию, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным источников, штаб-квартира Европейского командования США будет перенесена из Германии в Бельгию.

Ранее президент США Дональд Трамп утвердил план по передислокации из Германии американских военнослужащих для «сдерживания России».

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