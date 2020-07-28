Шесть мирных жителей погибли при обстреле ВС Турции Алеппо

Шесть мирных жителей погибли в результате обстрела ВС Турции сирийской провинции Алеппо. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Отмечается, что турецкая артиллерия обстреляла восточную часть приграничной провинции. Все жертвы трагедии являлись членами одной семьи.

По итогам переговоров 5 марта в Москве президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган решили ввести режим прекращения огня на северо-западе Сирии.

Согласно достигнутым договоренностям, боевые действия в Идлибе должны были быть прекращены по всей линии соприкосновения со вступлением в силу перемирия 6 марта. С 15 марта российские и турецкие военнослужащие приступили к совместному патрулирования по трассе Алеппо - Латакия (М-4), вдоль которой создается коридор безопасности.

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