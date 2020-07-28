Ким Чен Ын назвал ядерное оружие гарантом нацбезопасности

Лидер Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын считает ядерное сдерживание гарантом национальной безопасности, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«У нас должна была быть абсолютная сила, чтобы предотвращать и сдерживать саму войну, чтобы боль, подобная войне 1950-х годов, не могла повториться снова», — заявил глава Северной Кореи в речи по случаю годовщины окончания Корейской войны.

По словам Ким Чен Ына, благодаря ядерному сдерживанию на северокорейской земле «больше не будет войны», КНДР навсегда будет обеспечено мирное существование.

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