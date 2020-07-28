В США раскрыли последствия ракетного обстрела своей базы в Ираке
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При ракетном обстреле базы Эт-Таджи в Ираке, на которой находятся американские военные, поврежден самолет иракской армии, сообщил официальный представитель возглавляемой США международной антитеррористической коалиции полковник Майлс Кэггинс на своей странице в Twitter.
При этом среди военнослужащих коалиции пострадавших нет, указано в сообщении.
По базе Эт-Таджи были выпущены три реактивных снаряда, один из которых привел к повреждению иракского самолета, который использовался для борьбы с террористами, рассказал Кэггинс.
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