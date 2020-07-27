Путин и Эрдоган выразили готовность к координации сил ради стабилизации в Закавказье

Турция и Россия готовы скоординировать усилия, чтобы стабилизировать ситуацию на границе Армении и Азербайджана. Эту приверженность выразили президенты РФ и республики Владимир Путин и Тайип Эрдоган.

Во время телефонного разговора они обменялись мнениями по происходящем в Закавказье. Путин отметил важность недопущения любых действий, способствующих эскалации напряженности в регионе. Кроме того, президенты согласились в безальтернативности политико-дипломатического урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе принципов международного права в интересах народов.

«Выражена готовность к координации усилий в целях стабилизации в регионе», — уточнили деталь разговора в Кремле.

Стоит отметить, что беседа политиков состоялась по инициативе турецкой стороны.

12 июля в Товузском районе на границе Армении и Азербайджана начался приграничный конфликт. Ереван обвинил Баку в попытке захвата опорного пункта на приграничной территории. Минобороны Азербайджана настаивает, что конфликт начался после того, как ВС Армении устроили обстрел их позиций. Жертвами конфликта стали военные обеих стран.

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