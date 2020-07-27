Шведы остались в восторге от российской подлодки и машущего из нее человека

Жители Швеции разразились комплиментами в адрес российской подводной лодки, которая всплыла недалеко от них во время водного путешествия. О своих впечатлениях рассказал местный житель изданию Expressen.

Мужчина вместе с друзьями отправился покататься на парусной лодке у острова Драге. В какой-то момент в нескольких метрах от них появилась русская подводная лодка. Присмотревшись, они увидели российский флаг и человека, машущего им из башни, и подумали: «черт побери!».

«Мы были поражены: она была просто гигантская <...> Я часто бываю вне дома и плаваю с разными друзьями, но никогда не видел ничего подобного», — сказал пораженный швед.

Мужчины согласились, что эта субмарина была «невероятного размера» и издавала очень громкий звук.

«Это было чертовски круто <...> После этого события это единственное, о чем мы постоянно говорим с друзьями», — признался мужчина.

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