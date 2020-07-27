ВМФ России в 2020 году получит рекордное число боевых кораблей
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»Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) передаст в 2020 году Военно-морскому флоту (ВМФ) России 14 боевых кораблей, передает РИА «Новости».
Об этом заявил глава ОСК Алексей Рахманов в ходе рабочей встречи с главой государства Владимиром Путиным.
14 кораблей — рекордное число по сравнению с советским периодом, отметил Рахманов.
Всего в проекте на сегодняшний день находятся 50 военных кораблей.
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