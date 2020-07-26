Шойгу представил Путину план для более объемного выполнения программы вооружения

Глава Минобороны России Сергей Шойгу на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что у военных есть предложения для более качественного и объемного выполнения количественной части государственной программы вооружения.

По его словам, многое было сделано при выполнении в первом полугодии госпрограммы вооружения.

«Есть еще ряд вопросов, которые, на мой взгляд, помогут более качественному, более объемному выполнению в количественной части государственной программы вооружения», — приводятся слова Шойгу на сайте Кремля.

Он добавил, что у Минобороны также есть предложения по формированию бюджета на 2021 год.

Глава ведомства отметил, что еще одна тема, которую бы хотелось обсудить, касается дальнейших перспектив по развитию научной составляющей, в том числе реализации программы модернизации военно-промышленного комплекса.

«Хорошо, давайте поработаем», — ответил Путин.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Более 80 кораблей и самолетов: как прошел Парад ВМФ-2020

— Путин поделился планами усилить ВМФ России уникальным гиперзвуковым оружием

— Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» успешно завершаются