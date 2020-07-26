Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» успешно завершаются

Новая российская гиперзвуковая ракета «Циркон» завершает испытания. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.

«Также успешно завершаются испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон», — говорится в сообщении.

Отмечается, что испытательные пуски были проведены с фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», которые подтвердили «уникальные тактико-технические характеристики» ракеты по дальности и точности стрельбы и гиперзвуковой скорости ее полета.

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