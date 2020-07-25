Утонувший в Керчи бронетранспортер не могут поднять со дна из-за шторма

Операцию по подъему затонувшего бронетранспортера со дна Керченского пролива перенесли из-за штормовой погоды, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя межрегиональной общественной организации «Военно-техническое общество» Сергея Чернакова.

Бронемашину поднимут со дна в воскресенье, 26 июля, если позволят погодные условия, рассказал Чернаков.

Ранее один из трех бронетранспортеров, форсирующих Керченский пролив во время акции «Керченский десант «Дорога мужества», утонул. Машина выходила на отрезок с сильным течением и неоднородными перепадами глубины, где столкнулась с сильным боковым ветром. Вода попала в бронетранспортер, он пошел ко дну.

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