Пять кораблей НАТО пришвартовались в порту Одессы

Пять кораблей Североатлантического альянса вошли в одесский порт, сообщает местный портал «Думская».

В военно-морской базе «Юг» пришвартовались два корабля Румынии, а также болгарский, турецкий и испанский корабли, указано в сообщении. Все суда принимали участие в совместных с Украиной учениях Sea Breeze-2020.

Корабли НАТО простоят в одесском порту до 28 июля.

Учения Sea Breeze-2020 начались 20 июля текущего года, в них участвуют военные, корабли и самолеты девяти стран. В числе участников США, Украина, Франция, Испания, Норвегия, Болгария, Грузия, Румыния и Турция.

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