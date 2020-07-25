Организаторы акции объяснили, почему затонул бронетранспортер в Керчи

В Керченском проливе бронетранспортер утонул из-за непредсказуемых метеорологических условий в открытом море, объяснил представитель организаторов акции, межрегиональной общественной организации «Военно-техническое общество», Андрей Конов. Об этом сообщил «Пятый канал».

«Мы с таким сталкиваемся впервые за четыре года бронепробега», — сказал Конов.

Ранее один из трех бронетранспортеров, форсирующих Керченский пролив во время акции «Керченский десант «Дорога мужества», утонул.

Как передает РИА «Новости», машина выходила на отрезок с сильным течением и неоднородными перепадами глубины, где столкнулась с сильным боковым ветром. Вода попала в бронетранспортер, он пошел ко дну.

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