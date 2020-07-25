Тонущий в Керченском проливе бронетранспортер попал на видео

В сети появилось видео тонущего бронетранспортера в Керченском проливе.

Бронированная машина участвовала в акции «Керченский десант. Дорога мужества». В ходе мероприятия три бронетранспортера должны были добраться от берега станицы Тамань до берега поселка Героевское, однако один из них ушел под воду.

На кадрах видно, как экипаж эвакуируется на лодку с тонущей техники.

Как передает РИА «Новости» , машина выходила на отрезок с сильным течением и неоднородными перепадами глубины, где столкнулась с сильным боковым ветром. Вода попала в бронетранспортер, он пошел ко дну.

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