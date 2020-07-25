На базе ВВС США во Флориде произошла стрельба, есть погибший
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На базе ВВС Соединенных Штатов во Флориде произошли вооруженные беспорядки. Об этом сообщается на странице авиабазы Херлберт-Филд на Facebook.
В результате один человек погиб и один получил ранения.
После стрельбы в целях безопасности база была закрыта.
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