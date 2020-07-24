Еще 83 человека вылечились от коронавируса в рядах российских ВС

За прошедшие сутки в рядах российских вооруженных сил от коронавируса вылечились еще 83 человека, передает ТАСС заявление Минобороны РФ.

«За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 83 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 8 463 человек», — сообщили в министерстве.

На сегодняшний день в больницах Минобороны остаются 789 военнослужащих, всего в рядах Минобороны положительный результат теста на коронавирус в настоящее время имеют 1 148 человек.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 15 млн, умерли больше 600 тыс. человек.