Турчинов захотел лично пойти штурмовать Крым

Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов заявил, что в случае штурма Крыма он готов встать в первые ряды штурмового батальона, передает «Страна.ua».

По его словам, после «аннексии» полуострова Россия в одностороннем порядке вышла из Харьковских соглашений. По этой причине президент Украины Владимир Зеленский не имеет никаких ограничений для выполнения конституционных требований по «защите страны от агрессии и освобождения Крыма».

«Если он вдруг решит наступать — я буду в первых рядах штурмового батальона», — заявил Турчинов.

Он подчеркнул, что отвечал на вопросы следователей о причинах непроведения наступательных операций в Крыму, а Зеленскому дать ответ на эти вопросы будет гораздо сложнее.

Турчинов проходил фигурантом по делу о возможной умышленной сдачи украинскими властями Крыма, которое было заведено в 2019 году.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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