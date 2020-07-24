Сдавшийся сирийский боевик рассказал о подготовке провокации ради авиаудара США

Боевик повстанческой группировки «Магавир ас-Саура» Хасан Абдул Атра, сдавшийся правительственным войскам Сирии, рассказал о подготовке провокации с целью дать повод силам США нанести удар по сирийским позициям. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, группа боевиков должна была приблизиться к позициям сирийских военных и вынудить их открыть огонь. Если бы провокация удалась, уже поднятым в воздух американским самолетам пришлось бы атаковать позиции сирийской армии.

При этом военные правительственной армии не стали открывать огонь, несмотря на то, что попытки провокации предпринимались три раза, рассказал Абдул Атра.

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