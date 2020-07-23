Трамп надеется избежать гонки вооружений «на троих»

Американский президент Дональд Трамп надеется избежать дорогостоящей гонки вооружений между Россией, США и КНР. Об этом американский глава сказал российскому коллеге Владимиру Путину во время телефонного разговора, пишет Кремль.

«Президент Трамп подтвердил надежду на то, чтобы избежать дорогостоящей гонки вооружений на троих — между Китаем, Россией и Соединенными Штатами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Трамп также надеется на успех предстоящих переговоров по контролю над вооружениями.

Ранее сообщалось, что США намерены пригласить Китай на переговоры с Россией по контролю над вооружениями.

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