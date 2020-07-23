Ливийская национальная армия заявила, что сбила беспилотник Турции

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара заявила, что сбила беспилотный летательный аппарат Турции на севере Ливии. Об этом сообщил портал Afrigate News.

«Силы ПВО Ливийской национальной армии обнаружили и сбили турецкий беспилотник к западу от города Сирт», — говорится в сообщении.

По данным агентства, ранее официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари заявил, что города Сирт и Джафра в последнее время были под надежной защитой за счет развернутых там средств ПВО.

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем и «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахманом ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

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