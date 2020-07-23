Зеленский отправился в Донбасс с президентом Швейцарии

Президенты Украины и Швейцарской Конфедерации Владимир Зеленский и Симонетта Соммаруга отправились с рабочим визитом в подконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Офис главы украинского государства.

Отмечается, что они должны встретиться с представителями миссий СММ ОБСЕ, Международного комитета Красного Креста, системы ООН на Украине и руководством Донецкой областной государственной администрации.

Кроме того, лидеры двух стран намерены изучить гуманитарную ситуацию в области.

В Луганской области украинский и швейцарский президенты ознакомятся с реализацией программы «Большая стройка» (инициированная Зеленским национальная программа, направленная на постройку и капитальный ремонт сотен школ, детских садов, стадионов, больниц и дорог до конца 2020 года).

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