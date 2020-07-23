Стали известны сроки создания ракетного комплекса «Баргузин»

Эксперт в области стратегических вооружений, ветеран РВСН Владимир Евсеев заявил, что на создание и испытания нового боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) «Баргузин» потребуется от трех до пяти лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

Однако такие сроки будут реальны, если военное руководство страны примет соответствующее решение.

Эксперт отметил, что введение «Баргузина» в эксплуатацию особенно актуально в условиях стратегической угрозы, которую влечет за собой рост военных баз НАТО у границ России.

Он пояснил, что этот комплекс имеет «облегченную» ракету, которая помещается в обычный вагон и способна производить пуск на любом участке железной дороги. По эффективности она превосходит ПГРК типа «Тополь» и «Ярс».

«Баргузин» планировали разработать до 2018 года, однако в 2017 году процесс приостановили. По мнению Евсеева, это могло быть связано с планами на продление договора СНВ-3.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Ядерный поезд» заморожен