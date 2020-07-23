В МИД РФ видят давление в намерении Вашингтона выкупить российский ЗРК С-400 у Анкары

В МИД России считают, что США в очередной раз пытаются гнуть линию ради достижения своих целей, на этот раз желанием выкупить ЗРК С-400 у Турции. Об этом заявил директор Четвертого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон в интервью РИА «Новости».

Ранее сенатор-республиканец Джон Тьюн предложил купить у Анкары ЗРК С-400 для того, чтобы устранить разногласия Вашингтона с турецким государством по данному вопросу. При этом он отметил, что в случае реализации соглашения Турция не должна на вырученные средства приобретать военное оборудование, несовместимое с требованием НАТО.

По словам Пилипсона, в Москве подобное заявление расценили как шантаж или даже откровенную угрозу, которые были применены вместо честного диалога.

«Вашингтон патологически не приемлет проведение кем-либо подлинно независимой, сообразно собственным интересам, внешней политики – будь то Россия или даже ближайшие союзники по НАТО», — подчеркнул представитель российского внешнеполитического ведомства.

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