Россия оценила решение контактной группы по перемирию в Донбассе

Полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов прокомментировал решение о принятии дополнительных мер контроля за перемирием в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что Москва удовлетворена итогами видеоконференции контактной группы.

По го словам, Украина «нашла в себе мужество» принять «неоднократно» предлагаемые самопровозглашенными ДНР и ЛНР меры.

Грызлов подчеркнул, что соглашения удалось достигнуть благодаря «твердой позиции» замглавы администрации президента России Дмитрия Козака, который помог пресечь попытки Киева «снова уклониться от принятия конкретизирующих действенных мер».

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