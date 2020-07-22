122 военнослужащих вылечились от COVID-19 за сутки в РФ

Еще 122 российских военных вылечились от коронавируса за последние сутки, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

«За прошедшие сутки в Вооруженных Силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 122 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в ВС РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 8306 человек», — сообщили в министерстве.

На сегодняшний день в больницах Минобороны остаются 848 военнослужащих, всего в рядах Минобороны положительный результат теста на коронавирус в настоящее время имеют 1 188 служащих и 205 курсантов.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 15 млн, умерли больше 600 тыс. человек.

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