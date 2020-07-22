Госдума приняла закон о продовольственном пайке для росгвардейцев
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Госдума приняла закон, который дает право кабмину определять перечень военнослужащих, имеющих право на получение продовольственных пайков, сообщает РИА «Новости».
«Принятие и реализация законопроекта не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета и будет осуществляться в пределах финансирования, выделяемого на продовольственное обеспечение Росгвардии», — говорится в пояснительной записке к проекту закона.
По мнению авторов законопроекта, несмотря на то, что в настоящее время все служащие Росгвардии имеют право на горячее питание в воинских частях, не во всех из них существует такая возможность. Комплексная раздача продуктовых наборов должна помочь решить эту проблему.
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