Испытания пистолета-пулемета Калашникова успешно завершены

В России завершили государственные испытания нового пистолета-пулемета Калашникова в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) «Витязь-МО». Об этом сообщает РИА «Новости».

Оружие одобрено межведомственной комиссией. Теперь его можно запустить в серийное производство.

Как уточняется, рекомендованным названием для изделия стало «9-миллиметровый пистолет-пулемет Калашникова ППК-20».

При его создании за основу был взят пистолет-пулемет «Витязь-СН». В новой версии улучшена эргономика оружия и прилагаемого к нему снаряжения.

Кроме того, в пистолете-пулемете появился прибор для малошумной стрельбы и была повышена надежность оружия.

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