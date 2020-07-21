Подозреваемому в передаче россиянину гостайны военному США грозит 64 года тюрьмы

Старшине Военно-морских сил США Чарльзу Бриггсу, подозреваемому в передаче государственной тайны гражданину России, грозит 64 года тюремного заключения. Об этом заявили в пресс-службе ВМС США, сообщает ТАСС.

В настоящее время Бриггс находится по стражей, так как американские власти считают, что он может скрыться от правосудия до начала трибунала, рассказали в пресс-службе.

Кроме заключения на 64 года Бриггсу также грозят штрафы и увольнение с военной службы. Сроки начала трибунала на данный момент не определены, добавили в американских ВМС.

Ранее стало известно, что старшина ВМС США по имени Чарльз Бриггс арестован по подозрению в передаче гостайны гражданину России. Предполагается, что он распространял секретную оборонную информацию из служебного компьютера департамента информации и технологии в Военно-морском медицинском центре Портсмута в период с октября 2018 года по январь 2019 года. Следствие считает, что Бриггс понимал, что эти сведения могут нанести ущерб США или быть полезными для иностранного гражданина.

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