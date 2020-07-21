Госдеп назвал сценарии возобновления ядерных взрывов в США

Специальный представитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли назвал три сценария, при которых Соединенные Штаты возобновят испытания, сопровождающиеся ядерными взрывами. Об этом сообщает ТАСС.

Подобные испытания могут быть возобновлены, если возникнет вопрос безопасности или надежности американских ядерных вооружений, заявил Биллингсли. Кроме того, США возобновят испытания с высвобождением энергии, если появится срочная необходимость разработать новую конструкцию ядерного боезаряда.

При этом спецпредставитель добавил, что в настоящее время все эти три фактора отсутствуют.

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