В России создадут универсальный двигатель для истребителей

В России создадут универсальный двигатель, который можно будет устанавливать на истребители без доработки планера. Об этом сообщает РИА «Новости».

Разработкой будет заниматься ОКБ имени А.Люльки Уфимского моторостроительного производственного объединения.

Глава предприятия Евгений Семивеличенко отметил, что в частности двигатель можно будет установить на Су-27, Су-30 и Су-35. По его словам, такой заказ существует со стороны Министерства обороны.

Он добавил, что новый двигатель будет обладать более высокими характеристиками, поскольку при его конструировании используют узлы прошлых двигателей.