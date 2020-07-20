В ОБСЕ рассказали, сколько мирных жителей погибло на Донбассе с начала года

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине опубликовала отчет о гибели и ранениях мирных жителей на юго-востоке страны с начала 2020 года, сообщает РИА «Новости».

«Общее количество жертв и пострадавших среди гражданского населения с начала 2020 года составило 55 человек: 8 погибших и 47 раненых», — говорится в отчете.

По данным миссии, в период с 29 июня по 12 июля 2020 года режим прекращения огня нарушался около 5,2 тыс. раз.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года.

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