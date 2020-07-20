Экс-глава СБУ заявил, что война с Россией может пройти по югославскому сценарию

Бывший глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко заявил, что военный конфликт с Россией может закончиться также, как в 1999 году в Югославии. Об этом он заявил в эфире телеканала »Украина 24».

«В Югославии в 1999 году операция была выиграна без наземного компонента. Если со стороны России будет использован космическо-авиационный компонент — они поразят наши цели», — сказал Смешко.

По его словам, Россия уже провела учения по обстрелу страны «с трех направлений» и сможет разбомбить ее, «не пересекая границы».

В то же время Смешко заявил, что Россия не начнет атаку на Украину без повода.

С конца марта по начало июня 1999 года города Сербии подвергались воздушным бомбардировкам со стороны НАТО. Жертвами атак стали не менее двух тыс. человек, в том числе 89 детей.

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