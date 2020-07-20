Еще 36 российских военных вылечились от коронавируса

За последние сутки от COVID-19 выздоровели еще 36 военнослужащих российских вооруженных сил, всего от заболевания вылечились более 8,1 тыс. солдат и офицеров, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Минобороны.

«За прошедшие сутки в Вооруженных Силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 36 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных Силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 8141 человека», — заявили в министерстве.

Среди заразившихся сотрудников гражданского персонала из-под наблюдения выписаны 987 человек.

В настоящее время от коронавируса в России продолжают лечение 1211 военнослужащих и 226 курсантов.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 14 млн, умерли больше 600 тыс. человек.

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