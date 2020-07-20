Парламент Египта наделил президента мандатом направить войска в Ливию

Парламент Египта наделил президента Абдель Фаттаха ас-Сиси и Вооруженные силы мандатом направить в Ливию войска ради защиты национальной безопасности государства. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в египетском парламенте.

«Египетский парламент дал согласие на то, чтобы армия поддержала ливийский народ», — сказал источник.

Эту информацию позже подтвердили на государственном телевидении Египта.

Как сообщалось, на протяжении нескольких последних лет запад Ливии, включая столицу Триполи, контролирует Правительство национального согласия (ПНС), а восток — армия Халифа Хафтара, которая поддерживает парламент, заседающий в городе Тобруке.

В течение 14 месяцев Ливийская национальная армия тщетно пыталась взять Триполи. В июне силы ПНС при поддержке Турции положили конец осаде города и оттеснили силы Хафтара к линии Сирт — Аль-Джуфра, которая считается воротами к «нефтяному полумесяцу» Ливии.

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