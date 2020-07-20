Минобороны: проверка боеготовности ВС РФ не направлена против других стран

Масштабная проверка боевой готовности, которая идет в Вооруженных силах России, не направлена против других стран и не нарушает международных договоренностей РФ. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин, передает «Интерфакс».

На брифинге для иностранных военных атташе Фомин добавил, что проверка никак не связана с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе.

Он также отметил, что Россия соблюдает обязательства по Венскому документу 2011 года. «Всего к проверке привлекаются в общей сложности порядка 150 тыс. военнослужащих различных видов и родов войск, 414 летательных аппаратов, 26 820 единиц вооружения, военной и специальной техники, 106 кораблей и судов обеспечения. При этом обязательства по Венскому документу 2011 года соблюдаются», - сказал Фомин.

Ранее в НАТО утверждали, что Россия продолжает вести политику непрозрачности в области проведения военных учений. «Со времен холодной войны Россия никогда не открывала своих учений для обязательного наблюдения в соответствии с Венским документом ОБСЕ о военной прозрачности, в то время как союзники по НАТО полностью соблюдают его», — заявлял официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

Как сообщалось, в России по приказу президента Владимира Путина началась внезапная проверка Вооруженных сил. Позднее в Минобороны пояснили, что внезапные учения проводятся, чтобы оценить способность военного управления обеспечить безопасность на юго-западе страны, где сохраняются угрозы террористического характера. Кроме того, командование хочет оценить готовность войск к участию в стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2020».

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