Путин назвал имена новых подлодок проекта 885М

Заложенные в понедельник, 20 июля, две атомные подлодки получат имена в честь городов воинской славы. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время церемонии закладки.

По его словам, подлодки будут именоваться «Воронежом» и «Владивостоком».

Ранее глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что головную атомную подлодку (АПЛ) модернизированного проекта 885М «Казань» передадут Военно-морскому флоту России до конца 2020 года.

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