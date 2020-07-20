Путин заложит боевые корабли для ВМФ в Крыму

Президент России Владимир Путин примет участие в торжественной церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Мероприятие пройдет на судостроительном заводе «Залив» в Крыму.

Изначально церемония была запланирована на 16 июля. Однако пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песов сообщил об изменениях в графике Путина, и поездка была перенесена.

До этого российский лидер последний раз приезжал на полуостров в середине марта.

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