Россия следит за вошедшим в Черное море эсминцем ВМС США

Силы Черноморского флота следят за американским ракетным эсминцем USS Porter, вошедшим в воды Черного моря, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Национальный центр управления обороной России.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца», — указано в сообщении.

Ранее стало известно, что ракетный эсминец Военно-морских сил (ВМС) США USS Porter направился в Черное море для участия в совместных учениях с Украиной.

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