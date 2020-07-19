Reuters: в Германии просят США не выводить войска

Премьер-министры четырех федеральных земель Германии просят США не сокращать численность американских войск, размещенных в стране. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо премьеров членам конгресса США.

Против сокращения численности американских войск в Германии выступают Бавария, Гессен, Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц, указано в сообщении.

В письме указано, что Германия стремится усилить свою дружбу с США и защитить американское присутствие в Европе.

Ранее президент США Дональд Трамп утвердил план по передислокации из Германии 9,5 тыс. американских военнослужащих для «сдерживания России».

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