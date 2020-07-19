Эсминец ВМС США направился в Черное море на учения с Украиной

Американский ракетный эсминец USS Porter начал переход в Черное море для участия в совместных учениях с Украиной, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Шестого флота Военно-морских сил (ВМС США).

Совместные учения Sea Breeze-2020, целью которых является «повышение региональной стабильности на море», состоятся в двадцатый раз, указано в сообщении флота.

Учения пройдут с 20 по 26 июля текущего года, в них поучаствуют военные, корабли и самолеты девяти стран. В числе участников США, Украина, Франция, Испания, Норвегия, Болгария, Грузия, Румыния и Турция.

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