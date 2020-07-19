Представитель талибов* отверг обвинения в «сговоре» с Россией

Официальный представитель радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) Сухейль Шахин отверг обвинения американских средств массовой информации в «сговоре» с Россией. Об этом он заявил в интервью RT.

Заявления о том, что талибы получали вознаграждения от России за ликвидацию военных антитеррористической коалиции в Афганистане, являются ложными, отметил Шахин. Он пояснил, что боевики «Талибана» сражаются за собственную идеологию.

Ранее газета The New York Times написала, что Россия побуждала боевиков движения «Талибан» совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Российская сторона отрицает данную информацию, движение «Талибан» также заявляет о несоответствии опубликованных сведений действительности. Российская сторона отвергает обвинения.

Позже газета Washington Post заявила, что из-за якобы сговора России и талибов в Афганистане погибли «несколько» американских военных.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, сказал, что никто не проинформировал ни его, ни вице-президента Майка Пенса о нападениях на солдат США в Афганистане, за которыми, возможно, стоит Россия.

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