НАТО осудило внезапную проверку российских войск

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску осудила внезапную проверку боеготовности российских войск.

«Со времен холодной войны Россия никогда не открывала свои учения для обязательного наблюдения в соответствии с Венским документом ОБСЕ о военной прозрачности», — написала она в своем Twitter.

Лунгеску добавила, что союзники НАТО полностью соблюдают документ.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу объявил о начале проверки боевой готовности войск по поручению президента России Владимира Путина.

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