Мотострелки организовали круговую оборону аэропорта Беслана

Мотострелки соединения 58 общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в рамках внезапной проверки боеготовности вооруженных сил организовали круговую оборону аэропорта в Беслане. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу военного округа.

«Военнослужащие подготовили маневренную оборону аэропорта Беслан и меры по противодействию диверсионным группам условного противника», — говорится в сообщении.

Всего в проверке боевой готовности 58 армии ЮВО участвует свыше 6 тыс. военнослужащих, более 1500 единиц военной и специальной техники.

Как сообщалось, в России по приказу президента Владимира Путина началась внезапная проверка Вооруженных сил. Позднее в Минобороны пояснили, что внезапные учения проводятся, чтобы оценить способность военного управления обеспечить безопасность на юго-западе страны, где сохраняются угрозы террористического характера. Кроме того, командование хочет оценить готовность войск к участию в стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2020».

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