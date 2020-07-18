WSJ: ученые из США отслеживали сигналы телефонов на военных объектах в России
Группа американских ученых отслеживала сигналы мобильных телефонов на военных объектах в Восточной Европе, в том числе в России, сообщает издание The Wall Street Journal.
Исследование проводилось в рамках финансируемого Пентагоном проекта, целью эксперимента было исследование возможности использования данных сотовой связи для военных и разведывательных целей, сказано в публикации.
В частности, по данным WSJ, ученые отслеживали сигналы мобильных телефонов на полигоне Военно-морского флота России в Нёноксе на следующий день после взрыва, который произошел 8 августа 2019 года.
Так, при исследовании на территории полигона было выявлено 48 телефонов, указано в материале издания.
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