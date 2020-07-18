В Минобороны РФ отвергли связь проверки войск с конфликтом Армении и Азербайджана
Внезапная масштабная проверка боевой готовности российских войск никак не связана с обострением ситуации на границе Армении и Азербайджана, заявил заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин. Об этом сообщает ТАСС.
Фомин «категорически отверг» связь проводимых в российской армии мероприятий с конфликтом на армяно-азербайджанской границе.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин объявил внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов, морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов и отдельных соединений центрального подчинения, а также Воздушно-десантных войск (ВДВ).
Учения продлятся до 21 июля. Задействованные в проверке войска примут участие в более чем 50 учениях на 35 полигонах на суше и 17 морских полигонах в акватории Черного и Каспийского морей.
Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась 12 июля.
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